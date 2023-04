Ex-deputatul PDM Eugeniu Nichiforciuc confirmă crearea unui nou partid: Din Mișcarea „Respect Moldova” vor face parte patrioți

14:40

Compania Mattel a lansat prima păpușa Barbie cu sindromul Down. Jucăria este deja în vânzare, la prețul de $11, informează The Guardian pe 26 aprilie. Compania a prezentat noua păpușă din seria Fashionistas, care are menirea de a arăta copiilor diversitatea lumii. Jucăria a fost elaborată împreună cu un ONG care protejează drepturile oamenilor cu sindromul […] The post A fost lansată prima păpușă Barbie cu sindromul Down. Cât costă și ce simbolizează ținuta? appeared first on NewsMaker.