Iulian Rusu: Cred că autoritățile din Israel vor emite decizia de extrădare a lui Ilan Șor

An de an, la o săptămână după Duminica Învierii, credincioșii sărbătoresc Paștile Blajinilor, zi în care se face pomenirea celor adormiți. Creștinii merg la morminte pentru a-i pomeni cei dragi care au adormit în nădejdea Învierii și Vieții celei Veșnice. Solicitat de IPN, arhidiaconul Constantin Olari, părinte-secretar la Mitropolia Basarabiei,...