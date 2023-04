LIVE // Ceremonia dedicată Zilei Drapelului de Stat

13:20

În fiecare an, la începutul lunii aprilie, are loc Săptămâna Mondială a Imunizării, o inițiativă globală pentru a crește gradul de conștientizare și a promova importanța vaccinării pentru prevenirea bolilor infecțioase. Scopul acestei săptămâni este de a încuraja guvernele, organizațiile non-guvernamentale și comunitățile să colaboreze în promovarea imunizării și să ofere acces facil la vaccinuri. În fiecare an, campania are un anumit subiect de interes pentru a atrage atenția asupra unui anumit aspect al vaccinării.