VIDEO „Nu am nimic cu această decizie”. Maia Sandu, despre numirea lui Nicolae Roșca la Curtea Constituțională 

08:30

Fostul preşedinte republican al SUA Donald Trump este judecat începând cu 25 aprilie într-un nou proces, de data aceasta unul civil, în care scriitoarea şi jurnalista Elizabeth Jean Carrol îl acuză că a violat-o într-o cabină de probă a unui magazin, cândva la mijlocul anilor ’90, scrie Agerpres cu referire la Reuters. Trump, în vârstă […] The post Donald Trump, judecat într-un nou proces: o jurnalistă îl acuză că a violat-o appeared first on NewsMaker.