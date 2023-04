Evenimentele pe care le poți urmări astăzi în direct pe RLIVE TV și rlive.md

22:00

Președintele țării, Maia Sandu, susține că nu are nicio contribuție la numirea lui Nicole Roșca în funcție de președinte al Curții Constituționale. Declarația a fost făcută la Jurnal TV. ”A fost proces de vot în rândul membrilor CC și a fost un vot secret. Nu am nimic cu această decizie, cum nu poate să aibă […] Articolul ”Nu am nimic cu această decizie!” Reacția Maiei Sandu la numirea avocatului său, Nicolae Roșca, președinte CC apare prima dată în Realitatea.md.