Sandu, în apărarea lui Spînu, suspectat de corupție: Nu am văzut nicio probă, nu am de ce să cred că a comis ceva care contravine principiilor de integritate

„Nu am văzut nicio probă, am văzut tot felul de acuzații”. Astfel a comentat șefa statului, Maia Sandu, suspiciunile de corupție la adresa lui Andrei Spînu, actualmente secretarul general al Aparatului Președintei. „Nu am de ce să cred că domnul Spînu a comis ceva care contravine principiilor de integritate”, a spus Sandu, la Secretele Puterii de la Jurnal TV.

