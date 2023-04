VIDEO Centrul rus de Cultură și Știință din Cipru a luat foc. Ar fi fost incendiat cu cocktailuri Molotov

19:10

Actorul şi cântăreţul Harry Belafonte, care s-a dedicat şi activismului politic, a murit pe 25 aprilie, la New York, la vârsta de 96 de ani, scrie Digi24. Artistul a decedat în locuința lui din Upper West Side, în Manhattan. Cauza morții a fost o insuficiență cardiacă congestivă, a anunțat Ken Sunshine, purtătorul său de cuvânt. […] The post Actorul şi cântăreţul american Harry Belafonte a murit la vârsta de 96 de ani appeared first on NewsMaker.