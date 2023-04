Decis: Moldova va lua un credit de la Guvernul francez pentru modernizarea segmentului feroviar Chișinău-Ungheni

17:10

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) declară că autoritățile întreprind măsurile necesare pentru a preveni tentativele Rusiei de imixtiune în treburile interene ale țării noastre. Declarația vine la scurt timp după ce Moscova a declarat persona non grata un diplomat al Ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă și a aplicat interdicția de intrare în […] The post Reacția MAEIE după ce Moscova a declarat persona non grata un diplomat moldovean și a interzis intrarea în Rusia unor oficiali din țara noastră appeared first on NewsMaker.