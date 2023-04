Avertizare: Nivelul apei în râul Prut va crește cu peste un metru în următoarele zile, pe segmentul Criva-Costești

15:40

Parada militară și manifestația „Regimentul nemuritorilor”, dedicate „Zilei Victoriei”, nu vor avea loc în acest an la Tiraspol. Cu toate acestea, pe 9 mai, în mai multe localități din regiunea transnistreană vor avea loc depunere de flori, miting-uri și concerte. Pe 25 aprilie, pretinsul „lider” al Transnistriei a desfășurat o teleconferință cu așa-zișii șefi ai […] The post Doar depuneri de flori și concerte. Tiraspolul renunță în acest an la parada militară și „Regimentul Nemuritorilor” de 9 mai appeared first on NewsMaker.