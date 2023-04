Protest față de posturile ilegale din Transnistria. Anunțul a doi activiști de pe ambele maluri ale Nistrului 

11:00

Federația Rusă răspunde autorităților moldovenești, după expulzarea unui diplomat rus. Moscova a anunțat că un diplomat moldovean aflat în Rusia a fost declarat persona non grata. Ministerul rus de Externe a anunțat că ambasadorului moldovean Lilian Darii i-a fost acordată o notă „ca răspuns la decizia nemotivată a autorităților moldovenești în 19 aprilie de a declara „persona non […] The post Moscova răspunde Chișinăului: declară „persona non grata” un diplomat moldovean aflat în Rusia appeared first on NewsMaker.