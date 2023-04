VIDEO Soluția inventivă la care apelează armata lui Putin pentru a deveni „invizibilă” pe front

04:40

Grupul de mercenari Wagner, condus de Evgheni Prigojin, a solicitat Chinei arme, arată un raport al serviciilor secrete americane, relatează Financial Times, citat de The Guardian. Informația a apărut în urma scurgerii pe internet a documentelor clasificate ale Pentagonului. Solicitarea, făcută la începutul acestui an, a sugerat că grupul de mercenari ”avea o anumită încredere […] Articolul Evgheni Prigojin a cerut Chinei arme pentru mercenarii Wagner care luptă în Ucraina. Răspunsul Beijingului apare prima dată în Disinfo.