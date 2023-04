“Nu avem niciun răspuns”. Ministra Justiției, despre extrădarea lui Ilan Șor din Israel

10:40

Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova Lilian Darii, convocat la MAE-ul rus, a oferit jurnaliștilor câteva declarații la ieșirea din sediul MAE-ului rus. Lilian Darii le-a spus jurnaliștilor că a fost o discuție „constructivă". Întrebat „în ce direcție se îndreaptă lucrurile", Darii a răspuns: „Înainte, spre pace și bine". Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova Lilian Darii a fost […]