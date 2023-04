Lunetiștii ruși au avut un antrenament special în Transnistria

10:50

Armata germană are în plan să pună capăt desfăşurării sistemelor sale antiaeriene Patriot în Polonia şi Slovacia în cursul acestui an, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului apărării german. Desfăşurarea sistemelor Patriot va înceta în Polonia în iunie, iar în Slovacia până la sfârşitul acestui an, scrie digi24.ro „Statele au fost informate despre aceste […] Articolul Germania anunță că își retrage sistmele Patriot din Polonia și Slovacia apare prima dată în DemocracyMD.