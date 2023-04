Primarul Capitalei, Ion Ceban ar putea fi vizitat de mascați – „Am informații că, mâine, sunt gata să vină pe 10 adrese, pentru a face show mediatic”

12:20

Șeful diplomației Republicii Moldova Nicu Popescu îl va găzdui la Chișinău pe ministrul de externe al Regatului Țărilor de Jos, Wopke Hoekstra, anunță Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE). MAEIE precizează că înaltul oficial este așteptat la Chișinău pe 19 aprilie în cadrul unei vizite de lucru. Wopke Hoekstra va avea întrevederi cu omologul ... Ministrul olandez de externe vine la Chișinău