Suedia expulzează cinci diplomați ruși pentru spionaj

Președintele SUA, Joe Biden, și-a anunțat, marți, candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2024. Anunțul a fost făcut într-un clip video, sub sloganul „Să ne terminăm treaba”, transmite Digi24. Clipul video de trei minute începe cu un singur cuvânt: ”Freedom” (Libertate). Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours. • That’s why I’m running for reelection as President of the United States. J...