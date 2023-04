FOTO Un nou centru pentru copiii cu boli rare și autism și-a deschis ușile la Chișinău

20:30

Un singur lider străin va participa, în acest an, la parada de la Moscova, care va avea loc tradițional la 9 mai. Este vorba de președintelui Kârgâzstanului, Sadyr Japarov, care va efectua o vizită în Rusia pe 8 mai. Moscova anunță că nu a invitat niciun lider străin să fie alături de președintele rus, Vladimir