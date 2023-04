„Fără Bariere”. Tineri de pe ambele maluri ale Nistrului inițiază un protest permanent împotriva posturilor ilegale impuse de regimul separatist

Doi tineri activiști din Republica Moldova, Grigori Fiodorov din stânga Nistrului și Diana Dereveanco din dreapta Nistrului, planifică să desfășoare vineri, 28 aprilie, un protest împotriva posturilor ilegale instalate de regimul de la Tiraspol de-a lungul liniei administrative cu regiunea transnistreană. Organizatorii invită oamenii să se alăture mișcării lor pentru a-și demonstra dezacordul față de […] The post „Fără Bariere”. Tineri de pe ambele maluri ale Nistrului inițiază un protest permanent împotriva posturilor ilegale impuse de regimul separatist appeared first on Zona de Securitate.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Zona de securitate