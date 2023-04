Proiectul special NewsMaker „Citește, Moldova”, apreciat cu trofeul național pentru promovarea lecturii

19:30

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, condamnă, alături de alți peste 50 de șefi de legislative, războiul declanșat de Federația Rusă în primăvara anului trecut în Ucraina. Oficialul de la Chișinău susține că Pacea în Ucraina este vitală nu doar pentru liniștea și bunăstarea întregului continent, dar este și esențială pentru Republica Moldova, țară care […]