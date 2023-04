(VIDEO) O tânără din Bălți, șantajată cu informații defăimătoare. Ce pedeapsă riscă bărbatul care a șantajat-o?

09:10

Un grav accident rutier, cu implicarea a două automobile, s-a produs în această noapte, pe strada Mihai Viteazul din municipiul Chișinău. Potrivit primelor informații, în urma impactului, trei persoane au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. Deocamdată nu se cunoaște starea de sănătate a victimelor. Știre în curs de actualizare…