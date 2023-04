LIVE: Briefing de presă susținut de Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, privind Programul Național „Satul European”

18:10

Aeronava Președintelui Republicii Tatarstan din Federația Rusă, Rustam Minnihanov, a aterizat astăzi la Chișinău, însă autoritățile din R. Moldova nu i-au permis oficialului să intre pe tritoriul țării noastre. Minnihanov afirmă că nu a fost lăsat să intre, astăzi, pe teritoriul Republicii Moldova, pe motiv că ar fi fost declarat persona non grata. Acesta urma ...