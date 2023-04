Rusia avertizează din nou asupra creşterii riscurilor de confruntare nucleară cu Statele Unite

14:30

Soldații din Brigada 93 Mecanizată a armatei ucrainene au executat un atac curajos la Bahmut, împotriva pozițiilor Wagner. Un singur tanc manevrat precis pe străzile pustii ale orașului a înaintat înspre pozițiile rușilor și a tras de la mică distanță împotriva mai multor obiective, după care s-a retras în siguranță, la adăpostul perdelei de praf și moloz ridicată din casele distruse, notează Digi24. A tank of the 93rd brigade during a counterattack in March on positions recently relinquished to...