Igor Grosu, alături de alți președinți de Parlament, condamnă războiul Rusiei: Pacea în Ucraina este vitală pentru liniștea Europei

20:40

Mai sărac ca niciodată am găsit în acest an cimitirul din Dealul țiganilor din Soroca, romi puțini și mesele cam goale. În acest an, romii din Soroca au sărbătorit cu mai puțin fast, fără pomeni scumpe și straie pompoase. La ordinea zilei au fost bucatele lor tradiționale, sarmalele din curcan, friptura și cozonacii.