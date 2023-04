FOTO Trafic intens pe drumurile naționale care duc spre capitală. Ion Ceban solicită MAI să intervină

15:10

Lotul Naţional de Sambo al Republicii Moldova a obținut șase medalii la Campionatul European de Sambo (U-20), care s-a desfăşurat în Israel. Astfel, sportivii noștri au obținut următoarele medalii: – Alexandrina GHEMU – locul 2 (72 kg), – Maxim IUHNEVICI – locul 3 (71 kg), – Lucian BRAI – locul 3 (64 kg), – Vera […] The post 6 medalii la Campionatul Mondial 2023 pentru lotul naţional de sambo al Republicii Moldova appeared first on NewsMaker.