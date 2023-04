Kuleba susține că „furnizarea de avioane F-16 Ucrainei va fi cea mai bună investiţie a acestui deceniu în securitatea europeană”

10:40

Ucraina trebuie să primească semnificativ mai mult sprijin militar decât au oferit aliaţii până acum pentru a „termina agresiunea rusească în acest an”, a declarat ministrul adjunct de Externe ucrainean, Andrii Melnik, citat de CNN. „Suntem recunoscători aliaţilor noştri pentru ajutorul lor militar. Dar nu este destul. Ucraina are nevoie de zece ori mai mult […] Articolul Ucraina are nevoie de mult mai mult sprijin militar pentru a învinge Rusia în acest an, afirmă un oficial din Ministerul de Externe apare prima dată în Vocea Basarabiei.