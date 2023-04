Evenimente culturale diverse pentru a continua săptămâna cu energie și inspirație. Unde mergem marți, 25 aprilie

14:15

Paștele Blajinilor este o sărbătoare religioasă care are la bază pomenirea celor decedați și anume a rudelor și a prietenilor apropiați. De Paștele Blajinilor credincioșii obișnuiesc să viziteze mormintele rudelor. În Republica Moldova, Paștele Blajinilor este sărbătorit anual, la o săptămână după Paște. În acest an, moldovenii marchează această sărbătoare duminică, 23 aprilie și luni, 24 aprilie. Chiar dacă în Republica Moldova are o semnificație importantă, fiind marcată la nivel național, în România acest obicei are loc din ce în ce mai rar.