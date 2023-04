ISW: Forţele ucrainene câștigă teren în Herson, iar rușii se pregătesc din nou să atace oraşul Vuhledar din Donețk

10:20

Forbes Rusia: Averile miliardarilor ruşi au crescut la circa 500 de miliarde de dolari în ultimul an Cei mai bogaţi oameni ai Rusiei au adăugat 152 de miliarde de dolari la averile lor în ultimul an, susţinuţi de preţurile ridicate ale resurselor naturale, revenindu-şi după pierderea uriaşă pe care au suferit-o imediat după începutul războiului din Ucraina, a anunţat Forbes Rusia, citată de Reuters. Rusia are 110 miliardari oficiali în lista Forbes, cu 22 mai mulţi faţă de anul trecut, potrivit...