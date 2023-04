(video) Părinții nu privesc știrile? Al treilea incident cu fetiţă care apare brusc în faţa maşinii

20:00

(update) Am fost contactați cu acuzații de către tipografia a cărei clădire apare în imagini, localizată pe strada Florilor 1. Am fost informaţi că am publicat o informaţie eronată, ruptă dintr-un oarecare context, deşi nu am făcut altceva decât să descrim sub forma unui No comment ceea ce prezenta fotografia în raport cu al autorului […] Articolul (update) Imaginea zilei: Maşini parcate în locuri unde e scris de multiple ori “Nu parcaţi!” apare prima dată în Autoblog.md.