Spitalul Raional Nisporeni beneficiază de un analizator medical automat

14:50

Guvernul a aprobat ratificarea Acordului privind participarea Republicii Moldova la programul UE pentru cooperare în domeniul fiscal ,,FISCALIS”, transmite IPN. „Programul „FISCALIS” va sprijini cooperarea cu administrațiile fiscale ale statelor membre UE. Totodată, acesta va contribui la colectarea impozitelor, combaterea fraudei fiscale și a evaziunii fiscale prin instituirea unor sisteme... The post Guvernul a aprobat ratificarea acordului de participare a țării la programul FISCALIS appeared first on Portal de știri.