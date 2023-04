Clubul Soroptimist Nisporeni a marcat 10 ani de activitate

14:40

Luptătorul Vasile Diacon a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de la Zagreb (Croația), transmite IPN. El a repurtat trei victorii în categoria de greutate 70 kg, cu slovacul Daniel Chomanic, armeanul Arman Andreasyan și germanul Kevin Henkel. Diacon a cedat în semifinale în fața azerului Haji Aliyev, vicecampion...