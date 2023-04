Haine, telefoane și lichid pentru țigări electronice: Trei cazuri de contrabandă la frontieră, deconspirate

15:30

Întreprinderea municipală „Apă-Canal" a ajuns la un acord cu Premier Energy și Moldovagaz, față de care înregistrează datorii de aproape 97 milioane lei. Vice-primarul capitalei, Irina Gutnic, susține că întreprinderea urmează să își stingă datoriile față de furnizorii de energie electrică și gaze naturale până la sfârșitul anului curent. „Operatorul a ajuns la un acord […]