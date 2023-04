Astăzi este marcată Ziua limbii engleze. Peste 200 000 de elevi din Moldova studiază această limbă străină

09:45

Agenția pentru Eficiență Energetică și Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) anunță despre lansarea apelului pentru înregistrarea propunerilor de start-upuri susținute în cadrul proiectului „Clean Technology Innovation Programme for SMEs Start-ups in the Republic of Moldova", ediția 2023.