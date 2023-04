Jocurile Olimpice de la Paris: În premieră, ceremonia de deschidere va fi organizată pe Sena

14:40

Buncărul de la Șoldănești este considerat unul dintre cele mai neobișnuite atracții turistice din Moldova. Cum a ajuns buncărul militar în gestiunea ÎS Moldsilva, care administrează gospodăriile silvice și ce vor să facă autoritățile cu acest buncăr? NM a clarificat aceste lucruri în cadrul proiectului „Moldova Altfel". Situat în pădurea de lângă satul Olișcani, în […]