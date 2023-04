Kazahstan vrea să își reducă dependența de Rusia și intensifică exporturile de petrol prin Marea Caspică și Caucaz

22:50

Celebrul magazin Tiffany din New York se redeschide după patru ani de renovări şi sute de milioane de dolari investiţi Celebrul magazin din New York al Tiffany & Co. de pe Fifth Avenue se redeschide săptămâna viitoare, după o renovare care a durat patru ani, scrie Bloomberg. Magazinul a fost deschis în 1940 şi a devenit un pilon al scenei de cumpărături din New York, atrăgând turişti din SUA şi de peste mări. Importanţa sa culturală a câştigat amploare datorită filmului din 1961 Breakfast at Tif...