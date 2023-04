Cinci cutremure timp de patru ore au fost înregistrate în România

10:20

Procurorul general suspendat Alexandr Stoianoglo a fost pus sub învinuire pentru infracțiunea de îmbogățire ilicită. Informația a fost confirmată pentru NM de reprezentanții Procuraturii Anticorupție. Procuratura Anticorupție a declarat pentru NM că Stoianoglo a fost pus sub învinuire pe 19 aprilie „pentru infracțiunea de îmbogățire ilicită". În septembrie 2022, pe numele procurorului general suspendat Alexandr […]