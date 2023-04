Letonia interzice „Ziua Victoriei”, pe 9 mai

15:30

Carla’s Dreams își surprinde fanii cu o nouă piesă. Piesa intitulată ,,ae”, are peste 20 mii de vizualizări în mai puțin de o oră. Potrivit internauților, melodia are ,,gust de ... Post-ul Carla’s Dreams a lansat piesa ,,ae”. Internauți: ,,Are gust intens de vară” apare prima dată în Unica.md.