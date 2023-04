Zelenski a semnat legea care interzice denumirea obiectelor geografice cu nume asociate cu Rusia

20:20

Pe 27 aprilie, în Republica Moldova și nu numai, se va desfășura așa-numita „dictare a victorie", anunță „Casa Rusă din Chișinău" pe 20 aprilie. Evenimentul se desfășoară, anual, fiind organizat de partidul de guvernare al Rusiei – Edinaya Rossia. Organizatorii susțin că în acest an, evenimentul va aduna un număr-record de locații – peste 22 […]