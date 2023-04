Air Moldova va reuși să opereze o parte din zborurile anulate

10:50

Prezența unor partide pretins europene la Adunarea Națională „Moldova Europeană" poate crea riscuri de securitate și destabiliza situația. Temerea este exprimată de președintele Coaliției pentru Unitate și Bunăstare, Igor Munteanu. Politicianul și-a exprimat speranța că autoritățile de la Chișinău, sprijinite de misiunea civilă a Uniunii Europene, vor putea gestiona la...