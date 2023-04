(VIDEO) Carla’s Dreams a lansat un nou clip. Piesa „ae” a adunat deja peste 140 de mii de vizualizări pe YouTube

20:00

Luptătoarea Irina Rîngaci Campionatului European. În ultimul act, sportiva o va întâlni pe bulgăroaica Mimi Hristova, campioană europeană în 2020. Irina Rângaci, care evoluează la categoria de 65 kg, le-a învins pe franțuzoaica Kendra Dacher, azera Elis Manolova și ucraineanca Tetiana Rizhko. Astfel, moldoveanca a acces în finala campionatului. Amintim că și Anastasia Nichita s-a […] The post Moldova mai are o pretendentă la titlul de campion european. Și luptătoarea Irina Rîngaci s-a calificat în finala de la Zagreb appeared first on NewsMaker.