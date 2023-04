O nouă medalie pentru Republica Moldova: Luptătoarea Irina Rîngaci a cucerit titlul de vicecampioană europeană

18:30

Angelica Frolov, coordonatoare de program al centrului de informație Genderdoc-M, a depus, pe 19 aprilie, o plângere pe mitropolitul Moldovei, Vladimir. Motivul invocat este că mitropolitul, în repetate ocazii, a instigat la ură și discriminare față de comunitatea LGBT. „Am fost la poliție și am depus mărturii în urma plângerii pe mitropolitul Moldovei, cetățeanul Vladimir […]