Ce bonus încasează jucătorii de la Manchester City dacă vor câștiga UEFA Champions League

17:30

Un nou dosar pe numele lui Stoianoglo; Procurorul general suspendat, pus din nou sub învinuire pentru îmbogățire ilicită Procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo, a fost pus, din nou, sub învinuire. Pe numele acestuia a fost pornit un nou dosar în care este bănuit de îmbogățire ilicită. Totodată, Stoianoglo este cercetat pe alte două cauze penale și se află, în prezent, sub control judiciar. Dosarul în care procurorul general suspendat are statut de bănuit a fost intentat în septembrie...