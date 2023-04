Moscova neagă că s-ar implica în treburile interne ale Republicii Moldova și acuză Chișinăul că ar promova o politică „neprietenoasă” față de Rusia

15:00

Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău a venit reacție după ce liderul MAN, tot el și primar al capitalei, Ion Ceban a făcut apel la unitatea tuturor partidelor din Republica Moldova, pentru atingerea obiectivului de integrare europeană. Astfel, fracțiunea PAS a declarat că Ceban pune în aplicare planul rușilor de denigrare a parcursului european al […]