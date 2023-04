Garda Tânără se alătură marșului anunțat pentru 9 mai

13:20

Doi cetățeni din Ucraina au fost reținuți, pe 13 aprilie, la intrarea în Cimișlia după ce ar fi introdus ilegal în Moldova peste 440 de mii de euro. În aceeași zi, procurorii PCCOCS au solicitat și au obținut la Judecătoria Cahul plasarea în arest a acestora pentru 30 de zile, ...