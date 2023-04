Kliciko: „Consiliul municipal din Kiev a reziliat contractul de închiriere a terenului cu ambasada statului agresor – Rusia”

12:50

Autoritățile municipale anunță despre modificarea temporară a itinerarului rutei de troleibuz nr. 33 „Universitatea de Medicină – or. Durlești”. Această modificare are loc în legătura cu necesitatea efectuarii lucrărilor de reabilitare a terenului de virare a troleibuzelor în raza or. Durlești (șos. Balcani), scrie Deschide.md. Începând cu ziua de sâmbătă, 22 aprilie, ruta de troleibuz …