Chișinău: Un bărbat a suferit arsuri după ce a încercat să fure piesele unui transformator electric

14:30

Secretarul general al Comunității Statelor Independente (CSI), Serghei Lebedev, susține că în pofida declarațiilor mai multor politicieni moldoveni, Republica Moldova nu ar fi făcut deocamdată „niciun pas concret” în vederea părăsirii Comunității. Oficialul a declarat că este mulțumit de acest fapt, sugerând totodată că cooperarea cu CSI ar aduce „beneficii” țării noastre. Reacția vine la […] The post Secretarul general al CSI nu vede „măsuri concrete” din partea Moldovei pentru a părăsi Comunitatea: „Sunt bucuros și satisfăcut” appeared first on NewsMaker.