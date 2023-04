(VIDEO) Ce-au făcut drumarii dintr-un drum cu pavaj istoric din Ocnița: „Îmi vine să plâng când mă uit”

13:20

Un biciclist a decedat după ce a fost tamponat de un automobil pe traseul Hîncești-Leușeni, în apropiere de localitatea Leușeni. Oamenii legii au stabilit că acesta se deplasa neregulamentar. Poliția a fost sesizată despre caz pe 20 aprilie, în jurul orei 05:40. La fața locului, oamenii legii au stabilit că un automobil VW T-5, condus de […] The post Un biciclist a fost lovit mortal de o mașină pe traseul Hâncești-Leușeni. Acesta s-ar fi deplasat neregulamentar appeared first on NewsMaker.