Situația curentă din regiunea transnistreană – discutată la ședința Comisiei parlamentare speciale

15:40

Ministerul Culturii al Republicii Moldova, în calitate de Beneficiar Lider al proiectului History and Music – values that bring us together (acronim MUHIS), codul EMS 1HARD/2.1/101, finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020, anunță semnarea contractului privind execuția lucrărilor de consolidare și restaurare a trei case […] Post-ul Contractul privind restaurarea a trei case vernaculare la „Orheiul Vechi” – semnat! apare prima dată în Provincial.