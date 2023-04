Alexandr Stoianoglo, pus sub învinuire pentru infracțiunea de îmbogățire ilicită

10:40

Salvatorii și pompierii au anunțat pe 20 aprilie că au avut mai multe intervenții în urma ploilor torențiale. La Taraclia, o ambulanță a rămas blocată în noroi în timp ce se deplasa spre pacient, la Nisporeni un cetățean s-a pomenit cu cantități mari de apă în beci și în gospodărie și la Soroca subsolul unei […] The post FOTO Ambulanță blocată în noroi și gospodării inundate. Localitățile în care ploile au provocat consecințe neplăcute appeared first on NewsMaker.