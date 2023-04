Moldova va putea importa și exporta mai multă energie electrică din și spre UE. Anunțul lui Victor Parlicov

21:50

Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi scapă de Penitenciarul nr.13, după aproape jumătate de an de arest preventiv. Fostul parlamentar a fost transferat în arest la domiciliu, urmare a deciziei din această seară a magistraților Judecătoriei Chișinău. „Domnului Vladimir Andronachi i-a fost înlocuită măsura preventivă în arest la domiciliu, cu aplicarea dispozitivului electronic", a declarat avocatul […]