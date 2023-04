„Ziua Victoriei”, interzisă în Letonia pe 9 mai. Singura sărbătoare admisă – Ziua Europei

18:50

Pe faţada casei din Chișinău, în care a locuit compozitorul Petre Teodorovici, va fi instalată o placă comemorativă. O decizie în acest sens a fost aprobată de către Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a Consiliului municipal Chișinău. Dezvelirea plăcii comemorative are scopul de a eterniza memoria lui Petre Teodorovici, compozitor şi interpret de muzică