Tinerii specialiști fug de grădinițe. Patru din 10 educatori au peste 50 de ani

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a efectuat joi prima sa vizită la Kiev de la invazia Rusiei, în semn de susținere, chiar înaintea preconizatei contraofensive a ucrainenilor, scrie The Guardian. Presa din Ucraina a publicat imagini cu șeful NATO în centrul Kievului, la un memorial pentru soldații ucraineni. ️Jens Stoltenberg arrives in Kyiv. The […]